Son Dakika Haberleri: Altay'da Şampiyon Kaleci Boşta Kaldı

Altay'da Şampiyon Kaleci Boşta Kaldı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da devre arasında kendisine kulüp bulması istenen kaleci Egemen Gençalp, hiçbir takımla anlaşamayınca boşta kaldı.

Altay'da Şampiyon Kaleci Boşta Kaldı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da devre arasında kendisine kulüp bulması istenen kaleci Egemen Gençalp, hiçbir takımla anlaşamayınca boşta kaldı.

Geçen sezon siyah-beyazlı ekipte 2'nci Lig'de 34 maçta görev alarak şampiyonluk yaşayan deneyimli file bekçisi bu sezon eldivenleri Emre'ye kaptırdı.

Sezonun ilk yarısında ligde 3, kupada 2 müsabakada görev alan Egemen'in ara transfer döneminde kendisine 2'nci Lig kulüplerinden gelen teklifleri kabul etmediği ileri sürüldü. Sözleşmesi henüz feshedilmeyen kaleci Egemen'in isminin Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listede yer almadığı ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:22 Kaynak: DHA

Altay, Spor
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