Altay'da şampiyonluk hesapları - Son Dakika

Altay'da şampiyonluk hesapları

08.03.2021 12:23
Altay'da şampiyonluk hesapları, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda lider GZT Giresunspor'u 2-1 yendikten sonra dün evinde iddialı rakiplerinden Tuzlaspor'u 5-0 mağlup ederek çıkışa geçen Altay, "Süper Lig yarışında ben de varım" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda lider GZT Giresunspor'u 2-1 yendikten sonra dün evinde iddialı rakiplerinden Tuzlaspor'u 5-0 mağlup ederek çıkışa geçen Altay, "Süper Lig yarışında ben de varım" dedi. Lider Giresunspor ve takipçisi Yılport Samsunspor'un puansız kapattığı haftayı altın değerinde 3 puanla tamamlayan 6'ncı sıradaki siyah-beyazlılar, 44 puana ulaşarak ilk 2 ile arasındaki puan farkını 9'dan 6'ya düşürdü. Play-Off hattındaki İstanbulspor ve Altınordu'nun 2'şer puan kaybetmesi de Altay'ın ekmeğine yağ sürdü. Haftanın en karlı ekiplerinden biri olan İzmir temsilcisi, ikinci yarının başında üst üste puan kayıplarıyla geriye düşüp hayal kırıklığı yaşattığı camia ve taraftarlarına son 2 maçtaki istekli futboluyla umut aşıladı.

Güçlü kadrosuyla son 9 maçta fikstür avantajınını iyi kullanarak ilk 2'den direkt Süper Lig'e yükselmenin planlarını yapan Altay, kalan periyotta Play-Off hattında yer almayan Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D), Adanaspor, Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak. İç sahadaki 3 maçlık mağlubiyet serisine güzel bir oyun ve skorla son vererek çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten deknik direktör Osman Özköylü, "Taşlar yavaş yavaş oturmaya başlıyor, böyle devam edeceğiz. Artık ilk 2'ye biraz daha yakınız. Kazandığımız her maç bizi hedefimize ulaştıracak. Bundan sonra her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.

PAIXAO YİNE KRALLIĞA KOŞUYOR

Son iki sezonda 1'inci Lig'in gol kralı olan Altay'ın yıldızı Marco Paixao bu sezon da aynı unvanı üçüncü kez kazanmaya gözünü dikti. Dün ilk yarının sonunda takımına penaltı kazandırıp, rakibin 1 kişi eksik kalmasını sağlayan Portekizli yıldız, penaltıyı gole çevirerek Tuzlaspor'un fişini çekti. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda 10 kişi kalan Tuzlaspor'u rahat bir oyunla gol yağmuruna tuttu. Bu sezonki toplam gol sayısını 19'a çıkaran Marco Paixao ligde geçen sezon 22, önceki sezon ise 29 gol kaydetmişti. Usta golcüyü 14 golle Giresunspor'dan Senegalli Balde takip ediyor.


Giresunspor, Spor Toto, Tuzlaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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