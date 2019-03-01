Son Dakika Haberleri: Altay'da Sarı Kart Uyarısı

Altay'da Sarı Kart Uyarısı

51 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de pazartesi günü evinde Balıkesikspor Baltok'u yenerek 4'te 4 yapmak isteyen Altay'da teknik heyet, sarı kart sınırında yer alan 4 futbolcuya dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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SPOR Toto 1. Lig'de pazartesi günü evinde Balıkesikspor Baltok'u yenerek 4'te 4 yapmak isteyen Altay'da teknik heyet, sarı kart sınırında yer alan 4 futbolcuya dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Geçen haftaki Giresunspor maçı sonrası Portekizli orta saha oyuncusu Tavares'in kırmızı, Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila'nın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü siyah-beyazlılarda ön libero Ferhat, stoper Gençer, sol bek Özgür ve Hollandalı sağ kanat Kappel sarı kart sınırında yer alıyor.

Bu haftaki Balıkesirspor maçında kart görmeleri halinde bu 4 futbolcu bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek. Ligde yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri açısından her oyuncusuna ihtiyaç duyacağını dile getiren teknik direktör Sait Karafırtınalar, öğrencilerini gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Altay'da grip nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen sol kanat İbrahim Akın iyileşirken, sakatlıktan çıkan sağ kanat Oğuz Han'ın da şans verilmesi halinde görev alması bekleniyor. Altay'da tecrübeli futbolcu Merter, Balıkesirspor sınavı öncesi Urla'da kahvaltı organizasyonu yapıp takıma moral aşıladı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

Altay, Yenikadinda Gösterme, Spor
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