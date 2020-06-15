Altay'da sart kart tehlikesi! 6 futbolcu sınırda...

Akhisarspor karşısında Süper Lig yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkacak siyah-beyazlılarda stoperler Abdülkerim ve Abdülhamit, sol bekler Özgür ve Doğa ile orta saha oyuncuları Yılmaz ve Tatos kart görmeleri halinde bir sonraki hafta takımdaki yerlerini alamayacak.

Akhisarspor karşısında Süper Lig yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkacak siyah-beyazlılarda stoperler Abdülkerim ve Abdülhamit, sol bekler Özgür ve Doğa ile orta saha oyuncuları Yılmaz ve Tatos kart görmeleri halinde bir sonraki hafta takımdaki yerlerini alamayacak.

Normal sezonun son 6 maçında toplayacağı puanlarla ilk ikiden direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen İzmir temsilcisinde teknik direktör Yalçın Koşukavak, öğrencilerinden dikkatli olmalarını istedi.

Altay'da sakatlıktan çıkan stoper Gençer ile sarı kart cezalısı santrfor Yaser forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılar, Akhisarspor'un ardından Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'la (D) karşı karşıya gelecek.



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