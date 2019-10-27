Son Dakika Haberleri: Altay'da seri sona erdi! 69 gün sonra...
Son Dakika Spor Altay'da seri sona erdi! 69 gün sonra...

Altay'da seri sona erdi! 69 gün sonra...

40 dakika önce

Sezonun ilk maçında Ümraniyespor'a 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar, 69 gün sonra sahadan eli boş ayrıldı.

Altay'da seri sona erdi! 69 gün sonra..., System.String[]

Sezonun ilk maçında Ümraniyespor'a 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar, 69 gün sonra sahadan eli boş ayrıldı.


Zirve yarışında yara alan İzmir temsilcisi iki basamak düşerek 6'ncı sıraya geriledi. Altay bu sezon 2'nci kez bir müsabakayı gol atmadan tamamladı.


Altay'ın yan toptan yediği ilk golde topa hamle yapmayan kaleci Emre, hatası nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Girdiği pozisyonları cömertçe harcayan Putsila da eleştirilen isimlerden biri oldu.


Menemenspor karşısında fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren teknik direktör Sait Karafırtınalar, "7-8 net pozisyonumuz vardı. Sadece golü bulamadık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.


İzmir, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:26 
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