Altay'da Sinan Formayı Kapamadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında transfer ettiği Sinan Özkan, geride kalan haftalarda formayı alamadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında transfer ettiği Sinan Özkan, geride kalan haftalarda formayı alamadı. İlk devrede oldukça başarısız sonuçlar aldıktan sonra devre arasında 6 oyuncuyu kadroya katan ve play-off yarışı vermeye başlayan Altay'ın transferin son günüde takıma katılan Sinan Özkan forma yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı. Sağ kanat ve forvet mevkiinde görev yapan tecrübeli futbolcu, bu bölgede mücadele eden takım arkadaşlarıyla girdiği rekabette geride kaldı. Deneyimli futbolcu geride kalan 9 haftada Teknik Direktör Sait Karafırtınalar tarafından hamle oyuncusu olarak oyuna dahil edildi. Altay forması altında henüz ilk 11'de oynayamayan Sinan, sadece 4 karşılaşmada oyuna sonradan girdi ve 70 dakika süre buldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Kardemir Karabükspor maçının 73. dakikasında Putsila'nın yerine oyuna giren Özkan, Furkan'ın attığı son golün asistini yaptı.



İSTİKRAR ABİDESİ TATOS Devre arasında yapılan transferlerden en fazla oynayan isim ise Yunan orta saha Tatos oldu. İkinci yarıda oynanan 9 maçın tamamında forma giyen emektar oyuncu, 756 dakika sahada kalarak devre arası transferlerinin en istikrarlısı olmayı başardı. Bu süreçte Anton Putsila 549 dakika sahada kalırken, Tavares ise 449 dakika şans buldu. Devre arasında transfer edilen ancak sakatlıklarla boğuşan Merter ile Oğuz Han da beklenen süreyi bulamadı. Merter 137 dakika sahada kalırken, Oğuz Han ise 71 dakika görev alabildi.



(Tolga Tahçı/İHA)

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