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Altay'da Sissoko zor

29 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Eskişehirspor'dan ayrılan İbrahim Sissoko transferinde geri adım attı.

Altay'da Sissoko zor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Eskişehirspor'dan ayrılan İbrahim Sissoko transferinde geri adım attı. Siyah-beyazlıların ilk etapta prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun transferi araya giren menajerler nedeniyle gerçekleşmedi. Sissoko ile ilgili pürüzleri aşamadıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Oyuncuyla el sıkışmıştık ancak daha sonra araya birçok menajer girdi. Bu nedenle beklemedeyiz. Açıkçası bu transferden soğuduk, anlaşmamız zor" dedi.
Geçen sezon Yunanistan'da forma giyen Elazığspor'un eski Hollandalı kanat oyuncusu Jeffery Sarpong'un da listelerinde yer aldığını belirten Özden Töraydın, alternatif isimleri de belirlediklerini ancak aceleci davranmayacaklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinde görev alan bazı oyuncuların transfer döneminin son günlerinde boşa çıkacağını belirten Töraydın, "İskelet kadromuzu koruduk. Gerekli yerlere transferler yaptık. Bir kanat oyuncusu alarak transferi tamamlayacağız" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Sissoko, Eskişehirspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:24 Kaynak: DHA
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