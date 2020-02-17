Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi - Son Dakika Spor

Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktörlük görevine Özden Töraydın'ın yerine Murat Uluç getirildi.

Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktörlük görevine Özden Töraydın'ın yerine Murat Uluç getirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

Bu göreve takımın yardımcı antrenörlerinden Murat Uluç'un getirildiği, yöneticilerden Hilmi Bozok'un da profesyonel şube sorumlusu olarak görev yapacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Uluç, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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