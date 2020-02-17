Son Dakika › Spor › Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi - Son Dakika Spor
Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi
7 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktörlük görevine Özden Töraydın'ın yerine Murat Uluç getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:08 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktörlük görevine Özden Töraydın'ın yerine Murat Uluç getirildi.
Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.
Bu göreve takımın yardımcı antrenörlerinden Murat Uluç'un getirildiği, yöneticilerden Hilmi Bozok'un da profesyonel şube sorumlusu olarak görev yapacağı bildirildi.
Son Dakika Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu Süper Lig'de 22. hafta sona erdi! İşte puan durumu Muhammet Demir, Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçırdı, Sumudica çılgına döndü