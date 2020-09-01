Altay'da stoper adayları çoğaldı

TFF 1. Lig'de yeni sezonda parolasını mutlak Süper Lig olarak belirleyen Altay, şu ana kadar 14 transfere imza atıp, Giresunspor'dan aldığı sol bek Çağlar Birinci'nin transferini henüz resmi olarak duyurmazken, takviye harekatında stoper için adaylar çoğaldı. Deneyimli savunmacı Gençer Cansev'in sağ diz çapraz bağlarının kopmasıyla Abdulhamit Yıldız'la yola devam kararı alan siyah-beyazlılar, Giresunspor'dan Numan Çürüksu'nun ardından Hataysporlu Yusuf Abdioğlu'nu da listesine aldı. Hatayspor'la ligde şampiyonluk yaşayan tecrübeli defans oyuncusuyla görüşmeler başladı.

Daha önce Altınordu'da da oynayan Yusuf'un yeniden İzmir'e gelmeye sıcak baktığı ve Altay'a imza atmaya istekli olduğu vurgulandı. Futbolculuk yaşamına Lüleburgazspor'da başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Ofspor, Nazilli Belediyespor, Altınordu, Ankaragücü ve Hatayspor formalarını terletti. Geçen sezon Hatayspor'da 32 lig müsabakasına çıkan Yusuf Abdioğlu 2 gol ve 2 asistle oynarken, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Afyonkarahisar kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldı.