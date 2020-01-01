Altay'da Tatos da gitti - Son Dakika
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Altay'da Tatos da gitti

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ön libero Deniz ve sağ kanat Oğuzhan'ın ardından orta saha oyuncusu Andreas Tatos da sözleşmesini feshetti.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ön libero Deniz ve sağ kanat Oğuzhan'ın ardından orta saha oyuncusu Andreas Tatos da sözleşmesini feshetti. Yönetim dün gece Yunan futbolcuyla masaya oturarak anlaşmayı sonlandırdı.

Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın kadrosunda düşünmediği Tatos'u yönetim de yüksek maliyeti nedeniyle göndermeyi kabul etti. Altay'a geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan transfer olan tecrübeli oyuncu siyah-beyazlı formayla toplam 29 maçta 3 gol attı. Tatos'a ligdeki Ege temsilcilerinden Akhisarspor'un talip olduğu, Yunan oyuncunun da Akhisar'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:36 Kaynak: DHA
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