Altay'da Tatos gözden düştü - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da Tatos gözden düştü - Son Dakika Spor

Altay'da Tatos gözden düştü

6 saat önce

Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı.

Altay'da Tatos gözden düştü, System.String[]

Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki Trabzonspor deplasmanında görev verdi. Teknik patron Ali Tandoğan'ın mücadele gücü yüksek futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ifade edildi.


Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:54 
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