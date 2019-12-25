Altay'da Tatos gözden düştü
6 saat önce
Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı.
Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki Trabzonspor deplasmanında görev verdi. Teknik patron Ali Tandoğan'ın mücadele gücü yüksek futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:54
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