Son Dakika Haberleri: Altay'da Tatos korkuttu
Son Dakika Spor Altay'da Tatos korkuttu - Son Dakika Spor

Altay'da Tatos korkuttu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı.

Altay'da Tatos korkuttu, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı.

Son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında teknik direktör Sait Karafırtınalar tarafından kulübeye çekilen ve ikinci yarıda oyuna giren tecrübeli futbolcunun Akhisarspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlı takımın kilit oyuncularından biri olan Tatos, teknik patron Karafırtınalar'ın önemli kozlarından biri. Bu arada İzmir ekibinde ligde forma şansı bulamayan sağ bek Yasin de adalesinden sakatlandı. Yasin'in kadroda yer almayacağı öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunan askerleri, göçmenleri silahla dövüp Türkiye'ye gönderdi
Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti! Jose Mourinho'dan şampiyonluk sözleri!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:13:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da Tatos korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]