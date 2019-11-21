Altay'da Tatos korkuttu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı.

Son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında teknik direktör Sait Karafırtınalar tarafından kulübeye çekilen ve ikinci yarıda oyuna giren tecrübeli futbolcunun Akhisarspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlı takımın kilit oyuncularından biri olan Tatos, teknik patron Karafırtınalar'ın önemli kozlarından biri. Bu arada İzmir ekibinde ligde forma şansı bulamayan sağ bek Yasin de adalesinden sakatlandı. Yasin'in kadroda yer almayacağı öğrenildi.