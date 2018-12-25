Son Dakika Haberleri: Altay'da Tatos Tamam

Altay'da Tatos Tamam

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde yabancı oyuncularının büyük bölümüyle yollarını ayırmaya hazırlanan Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la anlaştıklarını açıkladı.

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Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde yabancı oyuncularının büyük bölümüyle yollarını ayırmaya hazırlanan Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la anlaştıklarını açıkladı. 

10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu ligden pek çok kulübün istediğini ancak kendilerinin transferi gerçekleştirdiklerini ifade eden genç teknik adam, "Tatos'la 1.5 yıllık ön protokol yaptık. Yeni transferimiz 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında takıma katılacak" diye konuştu. 

Yunan futbolcu bu sezon Elazığspor formasıyla 3 kez rakip fileleri sarstı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:10 Kaynak: DHA

Elazığspor, Altay, Spor
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