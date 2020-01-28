Altay'da Tatos yuvada kaldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, devre arasında takımdan gönderme kararı aldığı Andreas Tatos konusunda geri adım attı. Alacaklarını tahsil etmek için kulübü FIFA'ya şikayet eden Yunan futbolcu ve menajeriyle bir araya gelen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, oyuncunun yuvada kalması için yeniden anlaşma sağladı. Devre arası kampına katılmayan ve bir süredir ülkesinde olan Tatos'un takımla antrenmanlara başlayacağı belirtildi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla gönderilen Tatos, ikinci yarıda forma şansı bulmak için genç teknik adamın gözüne girmeye çalışacak.

BERK YILDIZ'A KANCAAltay, dış transferde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan sağ kanat Berk Yıldız'ı listesine ekledi. Karşıyaka'da futbola başlayıp Galatasaray'da profesoyel olan 24 yaşındaki futbolcu kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da bu sezon 12 maçta görev aldı. Adana ekibinden ayrılacağı öğrenilen Berk'in Altay'la anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Şimdiye kadar Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan sol bek Doğa, Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Kerim'le sözleşme imzalayan, Fatih Karagümrük'ten stoper Abdülkerim'le prensipte anlaşan Altay, Berk'in de işini bitirmek istiyor.