Son Dakika Haberleri: Altay'da Tavares İmzayı Attı

Altay'da Tavares İmzayı Attı

13 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın daha önce prensipte anlaştığı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares, 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Altay'da Tavares İmzayı Attı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın daha önce prensipte anlaştığı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares, 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Antalya kampının ardından İzmir'deki antrenmanlara da katılan 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla başarılı olmak istediğini söyledi. Portekiz'in Tondela takımından transfer edilen, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Helder Tavares, İzmir ekibinin ara transfer döneminde sözleşme imzalattığı 5'inci futbolcu oldu. Altay dış transferde Tatos, Putsila, Merter ve Oğuz Han'la da el sıkışmıştı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor
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