Altay'da Tavares İmzayı Attı
13 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın daha önce prensipte anlaştığı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares, 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay
'ın daha önce prensipte anlaştığı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares, 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Antalya
kampının ardından İzmir
'deki antrenmanlara da katılan 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla başarılı olmak istediğini söyledi. Portekiz'in Tondela takımından transfer edilen, Yeşil Burun Adaları
Milli Takımı'nda da forma giyen Helder Tavares, İzmir ekibinin ara transfer döneminde sözleşme imzalattığı 5'inci futbolcu oldu. Altay dış transferde Tatos, Putsila, Merter ve Oğuz Han
'la da el sıkışmıştı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: DHA
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