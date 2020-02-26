Altay'da tek hedef Süper Lig

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Son düdüğe kadar ne olursa olsun hedefimiz Süper Lig olacak." ifadesini kullandı.

Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, teknik heyetteki değişikliğin ardından takımın Adanaspor maçında gereken reaksiyonu gösterdiğini belirtti.

Bu kısıtlı zamanda takıma verebilecekleri en önemli şeyin destek ve sinerji olduğunu bildiren Bozok, şunları kaydetti:

"Taraftarımız ve camiamız bunu başaracak güçte. Son düdüğe kadar ne olursa olsun hedefimiz Süper Lig olacak. Bursa deplasmanı, üst lige giden rotamızın şeklini belirleyecek önemli bir final. Taraftarımızın, bize ayrılan 2 bin kontenjanı, hakkını vererek dolduracağına eminiz. Büyük Altay sahada ve tribünde gereğini yapacaktır."

Sportif direktör Murat Uluç da Bursaspor deplasmanı ve sonrasında seri yakalayarak Altay'ı hak ettiği Süper Lig yolunda avantajlı konuma getirmek istediklerini belirtti.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sezon başında çalıştırdığı Bursaspor'a rakip olacağı karşılaşma yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.