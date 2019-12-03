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Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı
7 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:34 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi ile karşılıklı anlaşıldığı ve Karafırtınalar'ın görevinin sonlandırıldığı belirtildi.
Sezona Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra 13. haftayı 16 puanla 10. sırada geçmişti.
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