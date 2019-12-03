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Son Dakika Spor Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı.

Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi ile karşılıklı anlaşıldığı ve Karafırtınalar'ın görevinin sonlandırıldığı belirtildi.

Sezona Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra 13. haftayı 16 puanla 10. sırada geçmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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