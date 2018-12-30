Son Dakika Haberleri: Altay'da Tevfik Giresunspor Yolcusu

Altay'da Tevfik Giresunspor Yolcusu

25 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 14'üncü sırada tamamlayan Altay'da orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ'ın da takımdan ayrılacağı bildirildi.

Altay'da Tevfik Giresunspor Yolcusu, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 14'üncü sırada tamamlayan Altay'da orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ'ın da takımdan ayrılacağı bildirildi. Kaleci Egemen, orta saha Metin, stoper Ivanov ve forvet Daf'la vedalaşan siyah-beyazlılarda, Tevfik'in Giresunspor'la görüştüğü öğrenildi. Altay'ın ikinci yarıda kadrosunda planlamadığı 30 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalayabileceği iddia edildi. 

Sezon başında Adanaspor'dan transfer edilen Tevfik, Altay'da 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Toplam 977 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, gol sevinci yaşamadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Elazığsporlu orta saha Tatos ile anlaşma sağlarken, Ankaragücü'nde Putsila ve Boluspor'dan Uğur Akdemir'le görüşmelerini sürdürüyor. Altay'ın bu hafta içinde görüştüğü isimlere imza attırması bekleniyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:14 Kaynak: DHA

Giresunspor, Tevfik Altındağ, Altay, Spor
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