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Altay'da Tolgahan listede

6 saat önce

TFF 1. Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Altay'da ara transfer dönemi öncesi kolları sıvayan yönetim kaleci Tolgahan Acar'ı gündemine aldı.

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TFF 1. Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Altay'da ara transfer dönemi öncesi kolları sıvayan yönetim kaleci Tolgahan Acar'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da forma şansı bulamayan Tolgahan'a teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu sezon sadece 4 kupa maçında görev alan Tolgahan, daha önce İzmir'de Altınordu ve Göztepe kulüplerinde görev aldı. Altay yönetimi Süper Lig tecrübesi bulunan 33 yaşındaki file bekçisini kadroya katmak için önümüzdeki günlerde temaslara başlayacak. Tolgahan, Denizlispor'la anlaşmadan önce son 3 sezonda Demir Grup Sivasspor'un kalesini korudu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Tolgahan Acar, Denizlispor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:31 Kaynak: DHA
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