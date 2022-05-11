Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

11.05.2022 14:44
Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında Altay, Trabzonspor'a konuk olacak. 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Altay'da hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bugün öğlen saatlerinde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bir antrenman daha yaptı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma çalışmasının ardından dar alanda pas ve taktik çalışma gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.

(Salih Yılmazsoy-İHA)

Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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