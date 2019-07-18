Altay'da transfer
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Deniz Vural'ı renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:24 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay
, Deniz Vural
'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, geçen sezon Denizlispor
'da şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Deniz Vural ile sözleşme imzaladı.
Sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Deniz Vural, 1 yıllığına Altay'ın kadrosuna dahil oldu.
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