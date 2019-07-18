Son Dakika Haberleri: Altay'da transfer
Son Dakika Spor Haber

Altay'da transfer

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Deniz Vural'ı renklerine bağladı.

Altay'da transfer, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Deniz Vural'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, geçen sezon Denizlispor'da şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Deniz Vural ile sözleşme imzaladı.
Sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Deniz Vural, 1 yıllığına Altay'ın kadrosuna dahil oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Deniz Vural, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı Fenerbahçe Beko Derrick Williams'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 18:58:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]