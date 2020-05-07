Altay'da tüm testler negatif

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında tüm ekibe korona virüs testi yapılan Altay'da test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.



Altay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde korona virüs testi yaptırdı. Siyah-beyazlı kulübün yayımladığı yazılı açıklamada, A Takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs testi yapıldığı ve testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı duyuruldu. - İZMİR