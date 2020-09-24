Altay'da Turgut Doğan belirsizliği

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kendisine kulüp bulması istenen Turgut Doğan Şahin'in durumu belirsizliğini koruyor. Kadro dışı kaldıktan sonra altyapı antrenörüyle kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli sol kanat oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Sözleşmesi feshedilmeyen Turgut Doğan'a bazı kulüplerin talip olduğu ancak futbolcunun net bir karar vermediği bildirildi. İzmir temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki oyuncu sezonun ilk yarısını boşta geçirmek istemiyor. Altaylı taraftarlar da deneyimli oyuncunun yuvada kalmasını istiyor. Turgut, geçen sezon devre arasında geldiği Altay'da 13 maça çıkıp, 7 asist yaparak takıma katkı sağlamıştı.