Son Dakika Haberleri: Altay'da Ulaş'ı Malatya istiyor
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Altay'da Ulaş'ı Malatya istiyor

4 saat önce

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay'da yönetimin yeni sezon öncesi Süper Lig kulüplerinden birine satarak kasasını doldurmayı planladığı genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak Yeni Malatyaspor talip oldu.

Altay'da Ulaş'ı Malatya istiyor, System.String[]

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay'da yönetimin yeni sezon öncesi Süper Lig kulüplerinden birine satarak kasasını doldurmayı planladığı genç stoper Ulaş Zengin'e son olarak Yeni Malatyaspor talip oldu. Malatya ekibinin yarın siyah-beyazlı kulübe resmi teklif sunacağı ileri sürüldü. Ulaş için ilk etapta 1 milyon Euro bonservis isteyen Altay, beklenen teklif gelmeyince bu rakamı 500 bin Euro'ya düşürmüştü. Gaziantep Gazişehir'in 300 bin Euro'luk teklifini reddeden siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'un teklifini değerlendirecek. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği iddia edilen 22 yaşındaki stoperin Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


- İzmir
Yeni Malatyaspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
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