Altay'da Uluç'a yeni görev - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da Uluç'a yeni görev - Son Dakika Spor

Altay'da Uluç'a yeni görev

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın ile yollarını ayıran yönetim göreve Murat Uluç'u getirdi.

Altay'da Uluç'a yeni görev, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın ile yollarını ayıran yönetim göreve Murat Uluç'u getirdi. Siyah beyazlı kulüpte geçen sezon jübile yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Murat Uluç'un yeni sportif direktör olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine Büyük Altay'ın sembol isimlerinden, eski gol kralımız ve yeni dönem A takım antrenörümüz Murat Uluç getirilmiştir. Kulüp yöneticilerimizden Hilmi Bozok ise Profesyonel Şube Sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Uluç, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı
Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu Süper Lig'de 22. hafta sona erdi! İşte puan durumu Muhammet Demir, Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçırdı, Sumudica çılgına döndü

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 04:48:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'da Uluç'a yeni görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]