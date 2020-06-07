Altay'da Yaser göreve hazır
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında Sakaryaspor'dan transfer ettiği forvet Yaser Hacımustafaoğlu, her an ilk 11'de oynayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında Sakaryaspor'dan transfer ettiği forvet Yaser Hacımustafaoğlu, her an ilk 11'de oynayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 2. Lig'de 5 gol atan 28 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı takımda 3 maçta sadece 15 dakika görev almasına rağmen moral bozmadan kendisine gelecek şansı bekliyor. Portekizli gol kralı Marco Paixao'nun müthiş performansı nedeniyle yedek kulübesine mahkum kalan Yaser, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yolda üzerime düşen neyse yapmaya hazırım" diye konuştu.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:20 Kaynak: DHA
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