Altay'da Yaser göreve hazır - Son Dakika

Altay'da Yaser göreve hazır

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında Sakaryaspor'dan transfer ettiği forvet Yaser Hacımustafaoğlu, her an ilk 11'de oynayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Altay'da Yaser göreve hazır, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında Sakaryaspor'dan transfer ettiği forvet Yaser Hacımustafaoğlu, her an ilk 11'de oynayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 2. Lig'de 5 gol atan 28 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı takımda 3 maçta sadece 15 dakika görev almasına rağmen moral bozmadan kendisine gelecek şansı bekliyor. Portekizli gol kralı Marco Paixao'nun müthiş performansı nedeniyle yedek kulübesine mahkum kalan Yaser, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yolda üzerime düşen neyse yapmaya hazırım" diye konuştu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Yaser göreve hazır - Son Dakika Spor
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