Son Dakika Haberleri: Altay'da Yasin Kalıyor

Altay'da Yasin Kalıyor

29 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıdaki performansıyla eleştirilen sağ bek Yasin Palaz'ın takımda kalacağı açıklandı.

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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıdaki performansıyla eleştirilen sağ bek Yasin Palaz'ın takımda kalacağı açıklandı. Sağ bek transferinin gündemlerinde olmadığını belirten teknik direktör Özden Töraydın, "Yasin ikinci devrede de bizimle olacak. Kendisiyle yolumuza devam ediyoruz. Sağ bek arayışımız yok" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında ligde 16 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, kupada 2 kez görev aldı.

Ara transfer döneminde Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Tatos, Adanaspor'dan gurbetçi sağ kanat Oğuz Han, Ankaragücü'den Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve Fatih Karagümrük'ten ön libero Merter'le el sıkışan siyah-beyazlılarda transfer arayışları da sürüyor. İkinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Altay'da şimdiye kadar kaleci Egemen, Bulgar stoper Ivanov, Senegalli orta saha oyuncusu Daf, orta saha oyuncuları Metin ve Tevfik'le yollar ayrıldı.

FETHİ SEKİN İÇİN OYNADILAR

İzmir Adliyesi'ne 2 yıl önce yapılan terör saldırısında şehit düşen polis memuru  Fethi Sekin adına üçüncü kez düzenlenen U10 Futbol Turnuvası duygusal anlara sahne oldu. Fethi Sekin'in Altay U13 takım kaptanı olan oğlu Burak Tolunay ile kardeşi Fikret Sekin'in katıldığı açılış seremonisiyle başlayan anlamlı organizasyonda Göztepe şampiyon oldu. Vizyon Spor Tesisleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada Aydın Yıldızspor ikincilik, Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncülük elde etti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

Spor
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