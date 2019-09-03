Altay'da yasin ve merter elde kaldı

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor'u 1-0 yenip milli araya moralli giren Altay'ın göndermeyi düşündüğü sağ bek Yasin Palaz ve orta saha Merter Yüce takımda kaldı. Yasin'in gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmediği öğrenildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Merter de transferin son gününde hiçbir kulübe imza atmadı. Yasin'in A takımla idmana çıkıp çıkmayacağı yönetimle yapacağı görüşmenin ardından netleşecek. Merter ise altyapıyla çalışmalarını sürdürecek. İki oyuncunun da yeniden maç kadrosuna alınmasının mümkün olmadığı ifade edildi.