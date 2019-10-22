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Altay'da yeni hedef Menemenspor

19 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de Altınordu'yu 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Altay'da gözler şimdi de cumartesi günü oynanacak Ekol Göz Menemenspor derbisine çevrildi.

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TFF 1'inci Lig'de Altınordu'yu 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Altay'da gözler şimdi de cumartesi günü oynanacak Ekol Göz Menemenspor derbisine çevrildi. Önceki hafta Menemen İlçe Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, bu hafta da stadı kiraladığı Menemen ekibini ağırlayacak. Altay taraftarları batı tribününde, Menemen seyircisi ise maraton tribününde yer alacak. Altay, sarı-lacivertli takımı yenerek bu sezon ilk kez 3 haftalık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı stoper Gençer forma giyemeyecek.

Menemenspor'un çıkışta olan bir takım olduğunu dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Menemen'in son olarak evinde oynadığı Erzurumspor maçını izledim. Çok mücadeleci, diri bir takım. Hücumda etkili oynuyorlar. Biz ev sahibi gözüksek de sonuçta onların sahasında oynayacağız. Zorlu bir maç olacak. Altınordu karşısında olduğu gibi iyi konsantre olmalıyız" dedi. Hakemleri dikkatli olmaya davet eden Töraydın, "Altınordu maçında net bir golümüz, bir de penaltımız verilmedi. Galip geldiğimiz için görülmedi, ancak maç berabere bitebilirdi" yorumunu yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:11 Kaynak: DHA
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