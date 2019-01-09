Son Dakika Haberleri: Altay'da Yeni Transfere Tam Not

Altay'da Yeni Transfere Tam Not

25 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay, ilk hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Gazişehir Gaziantep'i tek golle geçerken, yeni transfer Andreas Tatos oynadığı futbolla tam not aldı.

Altay'da Yeni Transfere Tam Not, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay, ilk hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Gazişehir Gaziantep'i tek golle geçerken, yeni transfer Andreas Tatos oynadığı futbolla tam not aldı.

Siyah-beyazlı ekibin  Elazığspor'dan renklerine bağladığı Yunan orta saha oyuncusu 53'üncü dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydedip ikinci yarı öncesi teknik ekibe ve camiaya umut verdi. 

Takımın Gazişehir karşısında sergilediği performans teknik direktör Özden Töraydın'ın yüzünü güldürdü. Lig'de ilk yarıyı düşme hattının 1 puan gerisinde 14'üncü sırada tamamlayan Altay, Tatos'un yanı sıra Ankaragücü'nden Putsila, Adanaspor'dan Oğuz Han ve eski futbolcusu Merter'i de transfer etti.

Portekiz'de Tondela formasını giyen Yeşil Burun Adaları'ndan orta saha Helder Tavares'le görüşen yönetimin en kısa zamanda transferi resmileştirmesi bekleniyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:35 Kaynak: DHA

Antalya, Altay, Spor
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