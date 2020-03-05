Altay'da 'Yolun sonu şampiyonluk' - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da 'Yolun sonu şampiyonluk' - Son Dakika Spor

Altay'da 'Yolun sonu şampiyonluk'

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Altay'ın başarılı orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ve asistleriyle son haftalardaki yükselme grafiğine katkı koyan sol kanat Turgut Doğan Şahin, ligde kalan son 9 haftayı "Yolun sonu şampiyonluk" sözleriyle değerlendirerek taraftara destek...

Altay'da 'Yolun sonu şampiyonluk', System.String[]

TFF 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Altay'ın başarılı orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ve asistleriyle son haftalardaki yükselme grafiğine katkı koyan sol kanat Turgut Doğan Şahin, ligde kalan son 9 haftayı "Yolun sonu şampiyonluk" sözleriyle değerlendirerek taraftara destek çağrısında bulundu.


Altay'ın başarılı isimlerinden Yılmaz Özeren ve Turgut Doğan Şahin, ligde kalan final niteliğindeki son 9 haftayı değerlendirdi. Hızlandırılmış fikstürün fizik kalitesi yüksek takımlar için dezavantajdan öte avantaja dönüşeceğini belirten Yılmaz Özeren, kalan iç saha maçlarında Altay tribünlerinden tam destek istedi.


Ligin ikinci yarısında performansını yükselttiğini kaydeden Özeren, "Bu yükseliş tüm takımda var. Yalçın hocamız ile iyi bir ivme yakaladık. Özgüvenimiz yükseldi. Bu durum sonuçlara da yansıdı. İyi yoldayız ve son 9 haftaya maç maç ayrı final havasında hazırlanıyoruz. Kazanmaya devam edip her hafta stratejimizi yenileyeceğiz ancak yolun sonu şampiyonluk. Galibiyetler moralimizi yükseltiyor. Taraftarımızdan da kalan maçlarda sahada vereceğimiz mücadeleye destek vermelerini istiyoruz" dedi.


" Menemen'de 3 puana yakın olan taraf biziz"


Altay'ın devre arasında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla öne çıkan sol kanat Turgut Doğan Şahin ise zorlu Bursa deplasmanında 3 puana yaklaşmalarına rağmen 1 puanla dönmelerinin kendilerini üzdüğünü ancak ligin ikinci yarısındaki genel tablonun umut verici olduğunu kaydetti. Yoğun fikstürü yarıladıklarını ifade eden Şahin, "Menemenspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarından en yüksek puanı alıp üst sıralara tutunmak istiyoruz. Skora verdiğim katkıdan dolayı çok mutluyum. Bursa deplasmanında taraftarımızın desteği iyi oyunumuza yansıdı. Menemenspor sahasına yabancı değiliz. Deplasman olsa dahi taraftarımızın desteğiyle 3 puana yakın taraf biziz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgut Doğan, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın son hali görüntülendi
Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru? Göksel Gümüşdağ: 17 kulüp başkanını Kopenhag maçımıza davet ettim, tamamı katılacak Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yerine Adem Büyük'ü EURO 2020'ye götürecek

Son Dakika Haberleri
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:37:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'da 'Yolun sonu şampiyonluk' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]