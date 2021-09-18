Üye Girişi
Altay'da zafer sevinci - Son Dakika

Altay'da zafer sevinci

18.09.2021 11:20
Altay'da zafer sevinci, System.String[]

Üst üste aldığı Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor (D) mağlubiyetlerinin ardından Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Altay'da büyük sevinç yaşanıyor.

Üst üste aldığı Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor (D) mağlubiyetlerinin ardından Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Altay'da büyük sevinç yaşanıyor. Thaciano ile kullandığı penaltıyı kaçırarak başladığı İzmir derbisinde penaltıdan yediği golle soyunma odasına 1-0 geride giren siyah beyazlılar, ikinci yarıdaki müthiş temposuyla uzatmada da olsa galibiyete uzanarak taraftarını sevince boğdu. Takımda 4'üncü sezonlarını geçiren Kappel ve Paixao'nun golleriyle 3 puanı cebine koyan Altay, ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ile 9 puana toplayarak yarışa tutundu.

Derbi zaferinin sevincini son düdüğün ardından taraftarıyla paylaşan Altay'da en büyük alkışı gol makinası Marco Paixao ve teknik direktör Mustafa Denizli aldı. Altaylı taraftarların Marko Paşa'sı 90+3'üncü dakikada attığı şık golle bir kez daha gönüllerde taht kurarken, teknik direktör Denizli, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafaö tezahüratları üzerine maraton tribünü önüne kadar giderek seyircileri selamladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yöneticiler de 2-1'lik galibiyetin ardından stadyumda zafer işareti yaparak hatıra pozu verdi. Altay, liglerde 57'nci kez karşılaştığı Göztepe'yi 23'üncü kez yenerken, Göztepe 13 galibiyette kaldı.

KRALIN DÖNÜŞÜAltay formasıyla son 3 sezonda 77 gol atarak 1'inci Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olan ve tarihe geçen Marco Paixao, Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. Bu sezon ilk 11'de şans bulamayan Paixao, maçtan önce yumruk şov yapıp taraftara üçlü çektirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli, öğrencisi için, "Özel bir golcü. Onu belki 90 dakika değil ama özenle kullanmalıyızö yorumu yaptı. Yarın 37 yaşına girecek Portekizli forvet geçen sezon Play-Off finalinde attığı golle takımını Süper Lig'e taşımıştı.KAPPEL, CEBRAİL VE POKO'YA TAM NOTAltay'da özellikle üç oyuncu derbi performanslarıyla beğeni kazandı. Bu sezonki ilk golünü atan Hollandalı sağ kanat Leandro Kappel, bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çeken ve Kappel'e asist yapan sağ bek Cebrail ve eski takımına karşı inatçı oyunuyla Gabonlı Poko, Altay taraftarından bol bol alkış aldı.THACIANO VE ZEKİ İLKİ YAŞADIBrezilyalı Thaciano ve Zeki bu sezon ilk kez ilk 11'de şans buldu. Sakat olan Şilili Pinares'in yokluğunda görev alan Thaciano 63'üncü dakikada oyundan alınırken, ilk kez kesik yiyen stoper İbrahim, sarı kart gören Murat'ın yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.TAKTİK TAHTASINDA GÖNDERME

Altay soyunma odasında yer alan taktik tahtasına Büyük Altay: 2, Trenden İnenler: 1 şeklinde not düşüldü. Geçmişte Altay'ın Aydın seyahati sırasında futbolcular arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Güzelyalı semtinde yaşayan oyuncuların trenden inerek takımdan ayrıldığı ve 1925 yılında Göztepe'yi kurduğu rivayet ediliyor.


Altay'da zafer sevinci
Altay'da zafer sevinci
Altay'da zafer sevinci
Altay'da zafer sevinci
Altay'da zafer sevinci
Altay'da zafer sevinci
Altay'da zafer sevinci

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da zafer sevinci - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı 11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı Prof. Dr. Faruk Aydın 11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım 11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti 11:09 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek 10:50 Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 10:40 Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
10:35 "Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası 10:22 Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar

Son Dakika Haberleri
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
10:37 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı
10:29 Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı
Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:55
Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar         
11:30
Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:23
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi         
11:15
Tatil için İzmir'e gelen Ermeni kadın hafızasını kaybettikten sonra sırra kadem bastı! En son İstanbul'da görülmüş Tatil için İzmir'e gelen Ermeni kadın hafızasını kaybettikten sonra sırra kadem bastı! En son İstanbul'da görülmüş         
11:05
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi         
10:45
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı         
20:28
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı         
15:56
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: Altay'da zafer sevinci - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement