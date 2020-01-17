Altay'dan 106'ncı yıla coşkulu kutlama - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'dan 106'ncı yıla coşkulu kutlama - Son Dakika Spor

Altay'dan 106'ncı yıla coşkulu kutlama

12 dakika önce

Altay taraftarları ve camiası, kulübün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı.

Altay'dan 106'ncı yıla coşkulu kutlama, System.String[]

Altay taraftarları ve camiası, kulübün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı.

Kutlamalar için dün akşam saatlerinde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Altaylı taraftarlar, kortej halinde yürüyerek Alsancak Stadı önünde beklemeye geçti. Havai fişeklerin ateşlenmesinin ardından taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak geceyi aydınlattı. Altaylılar, "Alsancak Altay'ındır oley" ve "İyi ki doğdun Altay" tezahüratları yaptı.Siyah-beyazlı camia, kulübün 106'ncı yıl dönümü kutlamaları için Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin (ASDD), Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği gecede buluştu. Kutlama gecesine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İZVAK Başkanı Ali Erten de katıldı. Çeşitli ödüllerin verildiği gecede ASDD Başkanı Aybars Akoğlu, "Altay Spor Kulübü bir kültür mirasıdır" dedi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen siyah-beyazlılar, daha sonra Altay Marşı eşliğinde pasta kesti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise Kütahya'da vatani görevini yerine getirdiği için kutlamalara katılamadı.


Gündoğdu Meydanı, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
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