Altay'dan 4 imza birden!
6 saat önce
Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep FK'den Togolu Kossi Prince Segbefia, Fatih Karagümrük'ten Abdulhamit Yıldız ve Sakaryaspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu ile 1,5 yıllık, Nijerya'nın Akwa United takımından Aniekeme Okon ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:46
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