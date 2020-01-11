Altay'dan alt yapı için yurt dışı atağı: "1 ülke, 1 kardeş takım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'dan alt yapı için yurt dışı atağı: '1 ülke, 1 kardeş takım' - Son Dakika Spor

Altay'dan alt yapı için yurt dışı atağı: "1 ülke, 1 kardeş takım"

6 saat önce

Altay, "1 ülke, 1 kardeş takım" projesi kapsamında Kazakistan'ın FC Real Sport Kulübünü ağırladı.

Altay'dan alt yapı için yurt dışı atağı:

Altay, "1 ülke, 1 kardeş takım" projesi kapsamında Kazakistan'ın FC Real Sport Kulübünü ağırladı. Altay, Real Sport Kulübünden iki Kazak alt yapı futbolcusunu izlemek üzere önümüzdeki sezonun kampına davet etti.


Türkiye çapında 10 binlerce gence eğitim veren futbol okulları atağını yurt dışında da sürdüren Altay'ın "1 ülke 1 kardeş takım" projesinde ilk konukları Kazakistan'ın FC Real Sport kulübü oldu. 4 gün boyunca İzmir'de kalan Kazak ekibinin Türkiye- Avrupa Oyuncu İzleme Birimi Sorumlusu Ali Kanbur ile U-12 Takımı oyuncuları; Karaitker Adil, Gaziz Abdulbukely ve Dosan Rasul, Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ve Futbol Okulları Direktörü Beytullah Yılmaz'a teşekkür ziyaretinde bulundular.


"Yaşanan dostluk, iki kardeş ülkenin çocuklarına çok yakıştı"


İzmir'de çok iyi ağırlandıklarını söyleyen misafir takım sorumlusu Ali Kanbur, "Bizlere gösterilen ilgiden fazlasıyla memnun kaldık. Yaşanan dostluk, iki kardeş ülkenin çocuklarına çok yakıştı. Büyük Altay Ailesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. Kanbur, "İki kulübün kardeş takım olması yolunda ilk adımları attık. Altay'ı haziran ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz Kazakistan Cup'a davet ettik. İnşallah aramızda olacaklar" şeklinde konuştu.


Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ise Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun altyapıya büyük önem verdiğini, proje kapsamında iki kulüp arasındaki iş birliğinin devam edeceğini vurguladı. Gözüaçık, İzmir'de kaldıkları süre içinde U-12 antrenmanlarına katılan Kazak temsilcisinin oyuncuları Karaitker Adil ile Dosan Rasul'un izlenmek üzere önümüzdeki sezon başı hazırlık kampına davet edildiğini söyledi. - İZMİR

Beytullah Yılmaz, Kazakistan, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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