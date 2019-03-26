Son Dakika Haberleri: Altay'dan Altınordu'ya Dostluk Ziyareti

Altay'dan Altınordu'ya Dostluk Ziyareti

27 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de play-off mücadelesi veren iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay arasında dostluk rüzgarları estirdi.

Altay'dan Altınordu'ya Dostluk Ziyareti, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de play-off mücadelesi veren iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay arasında dostluk rüzgarları estirdi. Daha önce spor okulları ve Alsancak Stadı tartışmaları yüzünden arası açılan, ardından İzmir Ticaret Odası'nda bir araya gelerek buzları eriten iki takım yöneticileri bu defa Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Metin Oktay Yerleşkesi'nde hazır bulundu. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, sportif direktör Özden Töraydın, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve iletişim sorumlusu Can Özbesler, Altınordu'yu ziyaret etti.

Organizasyonda  Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, icra kurulu başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, icra kurulu üyesi Ali Ergöçmez ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu da hazır bulunurken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Ekmekçioğlu gençler ve antrenörlerle bir araya gelerek çocuklarla da uzun süre sohbet etti. Futbol sahalarını gezen Altay heyeti, organik tarım alanı ile besi hayvanların örnek yaşam alanını da görme fırsatı buldu. Özgür Ekmekçioğlu ve Seyit Mehmet Özkan yeni doğan kuzu ile poz verirken, ardından birlikte yemek yedi. Seyit Mehmet Özkan, Özgür Ekmekçioğlu'na tarihi logoların yer aldığı çerçeveyi takdim etti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:18 Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Altınordu, Spor
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