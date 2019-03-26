Altay'dan Altınordu'ya Dostluk Ziyareti

Spor Toto 1'inci Lig'de play-off mücadelesi veren iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay arasında dostluk rüzgarları estirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de play-off mücadelesi veren iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay arasında dostluk rüzgarları estirdi. Daha önce spor okulları ve Alsancak Stadı tartışmaları yüzünden arası açılan, ardından İzmir Ticaret Odası'nda bir araya gelerek buzları eriten iki takım yöneticileri bu defa Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Metin Oktay Yerleşkesi'nde hazır bulundu. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, sportif direktör Özden Töraydın, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve iletişim sorumlusu Can Özbesler, Altınordu'yu ziyaret etti.



Organizasyonda Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, icra kurulu başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, icra kurulu üyesi Ali Ergöçmez ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu da hazır bulunurken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Ekmekçioğlu gençler ve antrenörlerle bir araya gelerek çocuklarla da uzun süre sohbet etti. Futbol sahalarını gezen Altay heyeti, organik tarım alanı ile besi hayvanların örnek yaşam alanını da görme fırsatı buldu. Özgür Ekmekçioğlu ve Seyit Mehmet Özkan yeni doğan kuzu ile poz verirken, ardından birlikte yemek yedi. Seyit Mehmet Özkan, Özgür Ekmekçioğlu'na tarihi logoların yer aldığı çerçeveyi takdim etti.



- İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili Mekanları Tartışmak Yobazlıktır!

Ronaldo'nun Kız Arkadaşı Georgina Rodriguez'in Paylaşımı Tepki Çekti

McGregor'ın Emeklilik Kararı Sonrasında Nurmagomedov'dan İmalı Paylaşım

Real Madrid'den Mbappe İçin Çılgın Bütçe