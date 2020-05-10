Altay'dan Anneler Günü için videolu kutlama

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, hazırladığı bir kliple tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Anneler Günü özel klibinde kaptan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Cenk Özkaçar ile Kazımcan ve Eren Karataş kardeşler yer aldı.
Futbolcuların annelerine yaptığı sürprizlerin yer aldığı klipte kaptan Özgür Özkaya, İstanbul'da yaşayan annesini görüntülü arayarak, anneler gününü kutladı.
Annesinin "İnşallah şampiyon olacaksınız." demesi üzerine Özgür Özkaya, "Şampiyonluk için çalışıyoruz. İnşallah şampiyonluk kutlamalarında beraberiz." diye cevap verdi.
Klip kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.