Altay'dan Caner atağı

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen sağ bek Caner Arıcı'yı gündemine aldı. Geçen sezon Başkent ekibinde Play-Off heyecanı yaşayan tecrübeli futbolcu 31 müsabakada görev alıp 1 de gol attı. Bonservisi elinde olan Caner'in siyah-beyazlı kulüple temasta olduğu belirtildi. Kariyerinde Balıkesirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Giresunspor kulüplerinde de görev alan 32 yaşındaki futbolcu 1. Lig'de toplam 171 müsabakada oynadı.Caner, 2016-17 sezonunda Yeni Malatyaspor'da, 2015-16'da Alanyaspor'da, 2014-15'te Osmanlıspor'da Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Öte yandan İzmir ekibinin ilk etapta bugün başlaması planlanan Afyonkarahisar kampı, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın bedelli askerlik görevini yapan futbolcuların beklenmesinin istemesi üzerine 5 Temmuz Cuma gününe ertelendi. İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Altay yeni sezon hazırlıklarını iki etap şeklinde Afyon'da gerçekleştirecek.

- İzmir