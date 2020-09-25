Altay'dan çifte transfer

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftayı 1 puanla tamamlayan Altay, transferde bombaları patlattı. Siyah-beyazlılar orta saha oyuncuları Adrien Regattin ve Yekta Kurtuluş'u resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Siyah-Beyazlı ekibimiz, orta saha oyuncuları Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin ile 1'er yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerini kullandı. Faslı oyuncu Regattin daha önce ülkemizde Osmanlıspor ve Akhisarspor'da forma giydi. Geçen sezon ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Cincinnati'de top koşturan 30 yaşındaki hücumcu, Fransa'da Touluse forması da terletti. İzmirspor'da profesyonel kariyerine başlayan Yekta Kurtuluş ise Kasımpaşa, Galatasaray, Sivasspor ve son olarak Antalyaspor'da görev yaptı.