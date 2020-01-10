Altay'dan Doğa atağı - Son Dakika
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Altay'dan Doğa atağı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekibi Altay, ara transfer döneminde ilk takviyeyi sol beke yapmaya hazırlanıyor.

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TFF 1'inci Lig ekibi Altay, ara transfer döneminde ilk takviyeyi sol beke yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la sözleşmesini feshetmesi an meselesi olan Doğa İşeri'yle anlaşma aşamasına geldi. İzmir ekibinin Doğa ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği, önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

Antalyaspor altyapısından yetişen Doğa, Kepez Belediyespor'da profesyonel olduktan sonra Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesirspor kulüplerinde forma giydi. 28 yaşındaki savunmacı 3'üncü Lig'de 115, 1'inci Lig'de 57 müsabakaya çıktı. Doğa, son 3.5 sezonda Balıkesir ekibinin başarısı için ter döktü.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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