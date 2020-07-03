Altay'dan e-satış atağı - Son Dakika

Altay'dan e-satış atağı

Altay Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini satan 19on4 Altay Store'de e-satış dönemi başladı.

Altay Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini satan 19on4 Altay Store'de e-satış dönemi başladı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, birçok yeni ürünü satışa sunduklarını ve taraftarlarının ilgisini beklediklerini söyledi.

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Yaz döneminde ürün yelpazesini genişleten 19on4 Altay Store'den taraftarlar online alışveriş yapabilecek. Taraftarlar, internet üzerinden 199 TL'lik alışveriş yapması halinde ücretsiz kargo hizmetlerinden faydalanabilecek.


"Taraftarların ilgisini bekliyoruz"


Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, önümüzdeki süreçte 19on4 Altay Store'lere daha büyük yatırımlar yapmayı planlandıklarını belirterek, "Yıllardır ihmal edilen taraftar ürünleri mağazamızı gündemimize aldık. Daha önce Alsancak'ta arka sokaklarda yer alan 19on4 Altay Store, daha modern bir şekilde ana cadde üzerinde hizmet vermeye başladı. Yılbaşından itibaren e-satış sistemi üzerinde çalışıyorduk ancak yaşanan korona salgını nedeniyle çalışmalarımız biraz gecikti. Artık tüm taraftarlarımız internet mağazamıza girip istedikleri ürünlere sahip olabilecekler" dedi.


"İlgi ile büyüyecek"


Tüm taraftarları lisanslı ürün almaya davet eden Başkan Ekmekçioğlu, "Yaz döneminde 19on4 Altay Store birçok yeni ürünü büyük taraftarımızın beğenisine sundu. Taraftarlarımızın ürünlere ilgi göstermesini bekliyoruz. Onların göstereceği ilgi ile daha da büyüyeceğiz" diye konuştu.


Altay lisanslı ürünlerini almak isteyen taraftarlar, www.19on4.org sitesinden alışveriş yapabilecekler. - İZMİR

Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay'dan e-satış atağı - Son Dakika Spor
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