Altay'dan Fildişi Sahilli golcü Gnanduillet'te kanca!

Geçen sezon İngiltere ekiplerinden Blackpool'da forma giyen 27 yaşındaki forvetin sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Blackpool'da geçen sezon 36 maçta 18 gol atan Gnanduillet'in isminin Derby County ve Stoke City gibi kulüplerle anıldığı belirtildi.

Bonservisi elinde olan 1.93 boyundaki pivot santrforun kontrat imzaladıktan sonra Afyonkarahisar kampına katılıp çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Daha önce kadrosuna kattığı Ergin Keleş, Burak Öğür, Jovan Blagojevic, Erhan Çelenk ve Jasmin Scuk transferlerini resmi olarak açıklayan Altay'da prensip anlaşması sağlanan Aydın Karabulut, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Sadio Diallo, Timur Temeltaş ve Sedat Şahintürk gibi isimlerin de önümüzdeki günlerde resmi sözleşmelere imza atması bekleniyor.

HEDEF SÜPER LİG

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, yeni sezonda Süper Lig hedefine ulaşabilmek için güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Bu yıl herkes bambaşka bir Altay izleyecek. Çok güçlü bir takım oluşturmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Her mevki için alternatifimiz hazır. Taraftarımız hiç merak etmesin, bu sezon Büyük Altay'ı Süper Lig hedefine ulaştıracak güçlü bir kadro oluşturacağız" diye konuştu.