Altay'dan futbolculara "koronavirüs" izni - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'dan futbolculara 'koronavirüs' izni - Son Dakika Spor

Altay'dan futbolculara "koronavirüs" izni

16 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara 23 Mart Pazartesi gününe kadar izin verildiğini açıkladı.

Altay'dan futbolculara

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara 23 Mart Pazartesi gününe kadar izin verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle alınan liglerin ertelenmesi kararının ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak, oyunculara pazartesi güne kadar izin verdi.

Açıklamada, pazartesi yapılacak idmana kadar tesislere kimsenin kabul edilmediği, hijyen koşullarına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, takım olarak çok güzel bir hava yakaladıklarını, ancak salgının futbolu da etkisi altına aldığını belirtti.

Bozok, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızın sağlıkları ve aileleri adına endişeleri var. Kulüp olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağız. Futbolcularımızın hepsi İzmir'deki evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve TFF'nin açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Maçlarımızı en iyi şekilde neticelendirip Süper Lig'e çıkacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:16 Kaynak: AA

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