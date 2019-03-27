Son Dakika Haberleri: Altay'dan Gollü Prova: 4-2

Altay'dan Gollü Prova: 4-2

6 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından lider Denizlispor deplasmanına çıkacak Altay, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazanarak teknik heyetten tam not aldı.

Altay'dan Gollü Prova: 4-2, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından lider Denizlispor deplasmanına çıkacak Altay, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazanarak teknik heyetten tam not aldı. Sahaya Emre, Yasin, Serkan, Gencer, İbrahim Öztürk, Ferhat, Sinan, Merter, Tatos, Paixao ve İbrahim Akın ilk 11'i ile çıkan siyah-beyazlılarda genç takımın mücadelesi de teknik heyeti sevindirdi. A Takım 15. dakikada Paixao ile öne geçerken, gençler 29'da Tunahan ile eşitliği sağladı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan Altay 51'de Tatos'la 2-1 buldu. Ancak U21 Takımı 56'da Gürol ile ağabeylerine karşılık verdi. Altay 57'de Furkan ve 71'de Kappel'le farkı açtı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımının performansından memnun kaldığını belirterek, "Denizlispor ile zor bir maç oynayacağız. Çok iyi hazırlanıp bu müsabakaya motive olmalıyız. Sahada A Takımımız ve gençlerimizin mücadelesi göz doldurdu. Altyapımızın gücü arttıkça önümüzdeki sezonlara ümitle bakacağız" dedi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:50 Kaynak: DHA

Spor
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