Altay'dan Görkemli Kutlama

Türk futbolunun asırlık çınarı Altay'ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.

Türk futbolunun asırlık çınarı Altay'ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.



İzmir temsilcisinin kuruluş yılının 1914 olması nedeniyle saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde buluşarak yapılan kortej yürüyüşünde yaklaşık 2 bin Altay taraftarı, Gündoğdu Meydanı'nda yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.



Siyah-beyazlılar geceyi, "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla inletti. Altaylılar daha sonra meydanda verilen konserle keyifli dakikalar yaşadı.



Siyah-beyazlı taraftarlar geçen yıl vefat eden eski başkan Erdoğan Tözge'nin "Büyükler Ölmez. Atatürk Öldü mü ? Altay da Ölmez" sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırlayarak Tözge'yi andı.



- İzmir

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