Son Dakika Haberleri: Altay'dan Görkemli Kutlama

Altay'dan Görkemli Kutlama

20 dakika önce

Türk futbolunun asırlık çınarı Altay'ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.

Altay'dan Görkemli Kutlama, System.String[]
Türk futbolunun asırlık çınarı Altay'ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.

İzmir temsilcisinin kuruluş yılının 1914 olması nedeniyle saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde buluşarak yapılan kortej yürüyüşünde yaklaşık 2 bin Altay taraftarı, Gündoğdu Meydanı'nda yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Siyah-beyazlılar geceyi, "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla inletti. Altaylılar daha sonra meydanda verilen konserle keyifli dakikalar yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar geçen yıl vefat eden eski başkan Erdoğan Tözge'nin "Büyükler Ölmez. Atatürk Öldü mü ? Altay da Ölmez" sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırlayarak Tözge'yi andı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:38 Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaralı Balıkçılardan Hamsi Temizleme Rekoru! 1 Kilo Hamsiyi 92 Saniyede Temizledi Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak

Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor Suudi Arabistan'dan Bir Takımın, Sofiane Feghouli'ye Yıllık 6 Milyon Euro Teklif Yaptığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 21:58:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'dan Görkemli Kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]