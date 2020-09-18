Altay'dan İstanbulspor'a geçit yok

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonun ilk maçında evinde Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Altay, pazar günü deplasmanda rakip olacağı İstanbulspor'a karşı son dönemde bariz bir üstünlük kurdu.

İzmir temsilcisi, İstanbul ekibiyle oynadığı son 12 müsabakada 7 galibiyet elde ederken, sahadan 5 kez de beraberlikle ayrıldı. İstanbulspor'a son olarak 8 Nisan 2000 yılında Süper Lig'de deplasmanda 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, aradan geçen 20 yıllık süreçte 12 kez karşı karşıya geldiği rakibine bir defa bile boyun eğmedi. İstanbul'dan zaferle dönerek ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altay'da geçen hafta hafif bir sakatlık yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'in durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Takımla çalışan Kappel için son kararı teknik patron Yücel İldiz verecek.

- İzmir