Altay'dan İyi Prova

Lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Altay
, hazırlık maçında U21 takımını devirdi.
Spor Toto 1. Lig'de milli takım ve seçim arasının ardından lider Denizlispor
deplasmanına çıkacak Altay, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazanarak teknik heyetten tam not aldı. Sahaya Emre, Yasin, Serkan
, Gencer, İbrahim Öztürk
, Ferhat, Sinan, Merter, Tatos, Paixao ve İbrahim Akın ilk 11'i ile çıkan siyah-beyazlılarda genç takımın mücadelesi de teknik heyeti sevindirdi. A Takım 15. dakikada Paixao ile öne geçerken, gençler 29'da Tunahan ile eşitliği sağladı.
Altay 51'de Tatos'la 2-1'i buldu. Ancak U21 Takımı 56'da Gürol ile ağabeylerine karşılık verdi. Altay 57'de Furkan ve 71'de Kappel'le farkı açtı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar
, takımının performansından memnun kaldığını belirterek, "Denizlispor ile zor bir maç oynayacağız. Çok iyi hazırlanıp bu müsabakaya motive olmalıyız. Sahada A Takımımız ve gençlerimizin mücadelesi göz doldurdu. Altyapımızın gücü arttıkça önümüzdeki sezonlara ümitle bakacağız" dedi. - İZMİR