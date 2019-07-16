Son Dakika Haberleri: Altay'dan kaleye takviye
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Altay'dan kaleye takviye

4 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan Piri ile prensip anlaşmasına vardı.

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Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan Piri ile prensip anlaşmasına vardı. Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kulübün önümüzdeki günlerde 24 yaşındaki file bekçisi ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Giresunspor'da profesyonel olan Onurcan daha sonra Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Ankara Adliyespor kulüplerinde de forma giydi. Kariyerinde 15 kez terlettiği U19 Milli Takımı forması ile 2013 Avrupa Şampiyonası'nda görev alan Onurcan, 1 kez de Ümit Milli Takım'da oynadı. 2'nci Lig'de 11, 3'üncü Lig'de 71 maça çıkan genç kaleci ilk kez 1'inci Lig deneyimi yaşayacak.


Çorumspor, Afyon, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
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