Altay'dan Karşıyaka'ya gençlik aşısı - Son Dakika
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Altay'dan Karşıyaka'ya gençlik aşısı

6 saat önce

Türk futbolunun asırlık çınarları Altay ve Karşıyaka arasındaki dostluk bağı, siyah-beyazlıların genç oyuncusu Oğuz Erk ile güçlendi.

Altay'dan Karşıyaka'ya gençlik aşısı, System.String[]

Türk futbolunun asırlık çınarları Altay ve Karşıyaka arasındaki dostluk bağı, siyah-beyazlıların genç oyuncusu Oğuz Erk ile güçlendi.


Altay'ın gelecek vaat eden genç yeteneklerinden Oğuz Erk, 3. Lig 2. Grup'ta play-off mücadelesini sürdüren Karşıyaka'nın kadrosuna dahil oldu. 2012'de Altay altyapısında filiz lisansı çıkan orta saha oyuncusu, Karşıyaka'nın önümüzdeki pazar günü grup lideri Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi antrenmanlara çıkmaya başladı.


İki köklü kulübün dayanışması


Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, Oğuz'un Karşıyaka'nın bir üst lig hedefindeki mücadelesinde etkin olacağına inandığını söyledi. Güneş; "Genç kardeşimiz Oğuz'un Altay altyapısında ciddi bir temel aldığına hiç şüphe yok. Karşıyaka da Oğuz'un sportif gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Kulüplerin aralarındaki iş birliği ve genç oyuncuların gelişimi adına bu gibi jestler önemli. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve başkanımız Turgay Büyükkarcı bu konuda örnek bir dayanışma sergiliyorlar. İki köklü camianın tribünleri arasındaki dostluk, kulüp yöneticilerinin sağduyusu ile fair-play ruhunu daha geniş kitlelere yayacaktır. Oğuz'un transferi için Altay yönetimine teşekkür ederiz" dedi.


2000 doğumlu Oğuz Erk, Altay'ın geçtiğimiz devre arası Antalya kampında yer almış ve performansıyla dikkat çeken gençler arasına girmişti. - İZMİR

Karşıyaka, Altay, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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