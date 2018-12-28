Son Dakika Haberleri: Altay'dan Korkutan İstatistik

Altay'dan Korkutan İstatistik

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına düşme hattının 1 puan üzerinde giren Altay, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e düştüğü 2010-11 sezonunun ilk devresinde gösterdiği performansın aynısını tekrarlayarak taraftarını tedirgin etti.

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Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına düşme hattının 1 puan üzerinde giren Altay, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e düştüğü 2010-11 sezonunun ilk devresinde gösterdiği performansın aynısını tekrarlayarak taraftarını tedirgin etti.

Büyük şok yaşadığı 2010-11 sezonunun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sezonu 31 puanla tamamlayarak küme düştü. Bu sezon da 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan İzmir temsilcisi kafalarda soru işareti bıraktı.

1'inci Lig'e 7 yıl sonra dönen Altay, devre arasında nokta transferler yaparak ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:46 Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor
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